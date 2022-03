FAKTA: Ukrainsk medlemskab kræver grønt lys fra 27 EU-lande

Ukraine skal opfylde en lang række kriterier og igennem lange forhandlinger for at blive medlem af EU.

Ukraine ønsker at blive medlem af EU. Men vejen er lang og besværlig. Det blev understreget på EU-topmødet i Versailles natten til fredag. Her åbner EU-lederne ikke for den hurtige adgang til EU-medlemskab, som Ukraines præsident har efterspurgt.

Det tog Polen, som ligner Ukraine befolkningsmæssigt og også har en kommunistisk historie, ti år fra at ansøge om medlemskab i 1994 til at blive medlem i 2004.

Og det var på et tidspunkt med fred og stabile demokratiske institutioner.

Læs mere om Ukraines vej til EU her:

Artiklen fortsætter under annoncen

* Ethvert europæisk land, der respekterer EU's værdier, og som forpligter sig til at fremme dem, kan ansøge om at blive medlem af EU.

* Landet skal i første omgang opfylde tiltrædelseskriterierne. Disse kriterier blev fastlagt på et møde i København i 1993 og omtales tit som "Københavnskriterierne".

* Kriterierne opstiller en række demokratiske, økonomiske og politiske betingelser for lande, der ønsker at komme med i EU.

* Ukraine har sendt sin formelle ansøgning til EU. Næste skridt er, at EU-Kommissionen vil give sin holdning til kende i sagen. Det tager normalt 15-18 måneder. Ifølge EU-embedsmænd kan den proces dog gøres kortere, hvis der er politisk vilje.

* Hvis kommissionen er positivt stemt over for et ukrainsk medlemskab, så kan Ukraine få status som kandidatland, hvis alle EU's medlemslande stemmer for det.

* Som kandidatland vil Ukraine begynde forhandlinger, hvor det handler om at få ensrettet dets love og lovrammer med EU's.

* EU-love er inddelt i politikområder - såkaldte kapitler. I dag er der 35 af slagsen. Et kapitel er lukket, når kandidatlandet viser, at det er klar til at implementere EU-love på kapitlets områder, eller at det kan gøre det før datoen for optagelse i EU.

* Der kan være en overgangsaftale om, hvornår og hvordan visse regler gradvist kan blive implementeret. De diskussioner bliver oftest taget til sidst i forhandlingerne.

* Når alle kapitler er lukket, kan EU og Ukraine forberede en tiltrædelsestraktat. Den skal godkendes af alle EU-lande og få grønt lys fra EU-Parlamentet. Derefter bliver traktaten underskrevet af alle EU-lande og det tiltrædende land og bliver ratificeret.

Kilder: Reuters og Det Europæiske Råd.

/ritzau/