FAKTA: USA's højesteret former amerikansk politik

Højesteretsdommers dødsfald kan sende USA i mere konservativ retning. Læs mere om højesteretten her.

USA's højesteret består af en blanding af ni konservative og liberale dommere.

Fredag amerikansk tid er den liberale dommer Ruth Bader Ginsburg død, hvilket kan få stor betydning for højesterettens fremtid.

Læs mere om højesteretten i USA her:

* Højesteret kan underkende lovgivning fra Kongressen og enkeltstaterne, hvis den vurderer, at lovgivningen strider mod den amerikanske forfatning.

* Landets øverste domstol behandler ankesager og sager af principiel karakter. Den er sidste ankeinstans vedrørende den amerikanske forfatning.

* Højesteretsdommere spiller en stor rolle i at forme amerikansk politik inden for emner som abort, LGBT-rettigheder, religionsfrihed, dødsstraf, og hvor meget magt præsidenten skal have.

* Domstolen blev oprettet, da USA fik sin forfatning i 1787.

* Den amerikanske højesteret består af ni dommere. De udpeges for livstid af præsidenten med godkendelse af Senatet.

* Godkendelsen af højesteretsdommer Brett Kavanaugh i 2018 sikrede et konservativt flertal i den magtfulde højesteret.

* Ginsburgs dødsfald betyder, at præsident Donald Trump muligvis får en chance for at udpege endnu en dommer og dermed sende domstolen i en endnu mere konservativ retning.

Kilder: Gyldendals Den Store Danske, Reuters.

/ritzau/