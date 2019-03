FAKTA: Valg og konflikt i Ukraine

Søndagens præsidentvalg i Ukraine holdes over to runder medmindre en af de 39 opstillede kandidater får over halvdelen af stemmerne ved første valgrunde.

Anden valgrunde finder sted 21. april mellem de to kandidater, der har fået størst opbakning i første runde.

Præsidentvalget omfatter ikke det østlige, prorussiske Ukraine.

Vælgerne i Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine holdt i november et valg, som Vesten anser for at være ulovligt.

Konflikten i Østukraine har siden 2014 kostet over 10.000 mennesker livet.

Konflikten brød ud i 2014, da prorussiske separatister rev sig løs og erklærede selvstændighed.

En måned forinden var den ukrainske halvø Krim blevet annekteret af Rusland.

