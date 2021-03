FAKTA: Valgresultat i Israel ventes senere end normalt

Israel har afholdt mange valg de seneste år, men tirsdag bliver det anderledes med flere coronahensyn.

Når israelerne tirsdag går til parlamentsvalg, er det kun et år siden, at de sidst valgte medlemmer til parlamentet i Jerusalem.

Valget er det fjerde på to år.

Læs mere om valget her:

* 6,6 millioner af Israels ni millioner indbyggere kan stemme.

* 13 partier er opstillet til 120 pladser i Knesset, parlamentet i Jerusalem.

* Det er fjerde valg på under to år. Den parlamentariske situation er fastlåst. Meningsmålinger siger, at valget måske ikke ændrer på det.

* Der er særlige forhold på grund af coronapandemien.

* Der er omkring 15.000 valgsteder. 349 valgsteder er for vælgere med covid-19. 409 valgsteder er for vælgere i coronakarantæne.

* Der opsendes droner for at holde øje med kødannelse ved valgstederne. Er der kø, kan vælgere dirigeres til andre valgsteder.

* Valgresultatet er måske ikke klar morgenen efter valget som normalt.

* Valgkommissionen vil onsdag have optalt stemmer, der afgives normalt. Stemmerne fra corona-valgstederne er først klar fredag. Stemmer fra Israels ambassader, fra fængslerne og fra soldater i tjeneste er også først klar fredag.

Kilder: Jerusalem Post, Ynetnews.com

/ritzau/