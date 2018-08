FAKTA: Venezuelas krise i tal

Natten til søndag blev Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, udsat for et attentatforsøg. Landet er i krise.

Efter en lang række fejlslåede reformer er Venezuelas økonomi i ruiner. Samtidig er landet præget af politisk uro efter det ledende parti, Venezuelas Socialistiske Enhedsparti, har sat sig tungt på magten via ændringer i landets forfatning.

Natten til søndag blev Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, udsat for et attentatforsøg. Han overtog posten i 2013 efter den mangeårige præsident Hugo Chávez.

Planøkonomiske tiltag som priskontrol har i årevis været ødelæggende for landets økonomi.

Læs mere her om Venezuelas økonomiske krise.

* Venezuelas økonomi er dybt afhængig af indtægter fra landets enorme oliereserver, der af nogle er vurderet til at være større end Saudi Arabiens.

* Da olieprisen raslede ned efter finanskrisen, begyndte den overordnede økonomi at gøre det samme.

* Olieproduktionen er samtidig hæmmet af, at Hugo Chávez i 2002 fyrede så godt som alle ansatte i det statslige olieselskab for at erstatte dem med folk, der var loyale over for hans regering. Og fordrev de internationale olieselskaber omkring 2007.

* Økonomien gik 14 procent tilbage i 2017 og ventes at skrumpe 15 procent i år. I løbet af de seneste fem år er bruttonationalproduktet blevet halveret.

* Valutaen bliver mindre og mindre værd. De seneste 12 måneder har inflationen været 13.799 procent. I juni nåede den over 40.000 procent.

* Ud af de 32 millioner indbyggere lever op imod 80 procent under fattigdomsgrænsen.

* Krisen har fået næsten en million venezuelanere til at flygte ud af landet de seneste to år.

* Mange af dem er taget til nabolandet Colombia, hvor der dagligt menes at komme tusindvis af personer ind over grænsen.

Kilder: Den Internationale Valutafond, Den Internationale Organisation for Migration, dpa, The Washington Post