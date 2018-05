FAKTA: Venezuelas krise i tal

Venezuelas økonomi ventes at skrumpe 15 procent alene i år.

* Venezuelas økonomi er dybt afhængig af indtægter fra landets enorme oliereserver. Da olieprisen raslede ned for nogle år siden, begyndte den overordnede økonomi at gøre det samme.

* Økonomien gik 14 procent tilbage i 2017 og ventes at skrumpe 15 procent i år. I løbet af de seneste fem år er bruttonationalproduktet blevet halveret.

* Valutaen bliver mindre og mindre værd. De seneste 12 måneder har inflationen været 13.799 procent.

* Ud af de 32 millioner indbyggere lever op imod 80 procent under fattigdomsgrænsen.

* Krisen har fået næsten en million venezuelanere til at flygte ud af landet de seneste to år. Mange af dem er taget til nabolandet Colombia, hvor der dagligt menes at komme tusindvis af personer ind over grænsen.

Kilder: Den Internationale Valutafond, Den Internationale Organisation for Migration, dpa, The Washington Post

