FAKTA: Verdens billigste rumfartøj

100 millioner dollar kostede det at bygge den israelske rumsonde Beresheet, der torsdag forulykkede i rummet.

Torsdag ville Israel have skrevet sig ind i historiebøgerne som det som fjerde land i verden, der fik et fartøj til at lande sikkert på Månen.

Men missionen mislykkedes, da rumsondens motor gik ud blot 20 minutter før landing, og Beresheet eksploderede.

* Rumsonden Beresheet har kostet 100 millioner dollar at bygge. Det svarer til cirka 662 millioner kroner.

* Pengene stammer fra især én israelsk milliardær ved navn Morris Kahn, men også en håndfuld andre investorer har spædet til.

* Det lille robotfartøj var bygget for det almennyttige selskab SpaceIL og det statsejede israelske selskab Aerospace Industries.

* Selv om den oprindelige mission mislykkedes, er Beresheet stadig det mindste og billigste rumfartøj, der er nået til Månen.

* Beresheet nåede finalen i Google Lunar X Prize-konkurrencen, der tilbød 20 millioner dollar til den første privatfinansierede rumsatsning, der kunne nå Månen. Men konkurrencen sluttede sidste år, inden rumsonden var bygget færdig, uden en vinder.

* 384.000 kilometer skiller Jorden fra Månen.

Kilder: AP.

/ritzau/