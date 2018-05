FAKTA: Verdens længste direkte flyruter

Singapore Airlines vil fra oktober flyve fra Singapore til New York - en tur på 18 timer og 45 minutter.

Flyselskabet Singapore Airlines meddeler onsdag, at man relancerer verdens længste direkte flyrute fra Changi-lufthavnen i Singapore til lufthavnen i Newark lidt uden for New York i USA.

Turen kommer til at tage 18 timer og 45 minutter, hvor man tilbagelægger 16.700 kilometer.

Her får du en oversigt over verdens længste direkte flyruter.

1. Singapore - New York med Singapore Airlines. 16.700 kilometer, 18 timer og 45 minutter.

2. Doha - Auckland med Qatar Airways. 14.535 kilometer, mellem 17 timer og 40 minutter og 18 timer og 20 minutter.

3. London - Perth med Qantas. 14.500 kilometer, 17 timer og 20 minutter.

4. Dubai - Auckland med Emirates. 14.201 kilometer, mellem 17 timer og 5 minutter og 17 timer og 20 minutter.

5. Singapore - Los Angeles med United Airlines. 14.114 kilometer, mellem 17 timer og 17 timer og 55 minutter.

6. Houston - Sydney med United Airlines. 13.834 kilometer, 17 timer og 30 minutter.

7. Dallas - Sydney med Qantas. 13.805 kilometer, mellem 16 timer og 50 minutter og 17 timer og 5 minutter.

8. Manila - New York med Philippine Airlines. 13.710 kilometer, 17 timer og 10 minutter og 17 timer og 30 minutter.

9. San Francisco - Singapore med United Airlines og Singapore Airlines. 13.593 kilometer, mellem 16 timer og 25 minutter og 17 timer og 35 minutter.

10. Doha - Sao Paolo med Qatar Airways. 13.676 kilometer, mellem 16 timer og 30 minutter og 16 timer og 45 minutter.

Kilde: News.com.au.

/ritzau/