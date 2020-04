FAKTA: WHO koordinerer internationalt sundhedsarbejde

USA er det land, som giver flest penge til Verdenssundhedsorganisationen. I 2019 gav USA 2,7 milliarder.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har ikke gjort det godt nok under coronapandemien.

Det mener USA's præsident, Donald Trump, som har beskyldt organisationen for at have fejlvurderet coronaudbruddet og for at læne sig for meget op ad de kinesiske myndigheder.

Tirsdag aften gav præsidenten ordre om at indefryse den amerikanske støtte til WHO.

Bliv klogere på, hvad WHO er, og hvad organisationen kæmper for:

* Verdenssundhedsorganisationen, World Health Organization (WHO), hører under FN.

* WHO blev oprettet 7. april 1948. Denne dato fejres hvert år under navnet Verdens Sundhedsdag.

* Medlemskredsen tæller 194 lande.

* Hovedmålsætningen er, at alle befolkninger skal have det højst opnåelige niveau af sundhed.

* Organisationen er den styrende og koordinerende myndighed i internationalt sundhedsarbejde.

* Hovedsædet ligger i Geneve i Schweiz, men organisationen er opdelt i seks regioner.

* WHO's største indtægt kommer fra USA, som står for omkring ti procent af FN-organets budget. USA bidrager typisk med mellem 400 og 500 millioner dollar årligt, svarende til mellem 2,7 og 3,4 milliarder kroner.

* Organisationens samlede budget er på 4,8 milliarder dollar, svarende til omkring 32,7 milliarder kroner.

Kilder: WHO, Politico.

/ritzau/