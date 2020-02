FAKTA: WHO overvåger sundhedsmæssige kriser

Coronavirus er under stor bevågenhed fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Læs om organisationen her.

Tirsdag holder Verdenssundhedsorganisationen (WHO) en international konference om det nye og potentielt dødelige coronavirus.

Bliv klogere på organisationen WHO her:

* Verdenssundhedsorganisationen er den ledende og koordinerende myndighed for sundhed inden for FN's system.

* Organisationen har blandt andet til hovedformål at tage lederskab i sundhedsspørgsmål, fastsætte normer og standarder inden for sundhed og overvåge den aktuelle sundhedssituation.

* WHO er forpligtet til at yde den højest mulige standard for ethvert menneske uden at skele mellem race, religion, politik eller økonomiske og sociale klasser.

* WHO har tre strategiske mål: At sikre et sundt liv og trivsel for alle i alle aldre, opnå universel sundhedsdækning, adressere sundhedsmæssige nødsituationer og fremme sundere befolkningsgrupper.

* Udbruddet af coronavirusset har fået WHO til at erklære international sundhedskrise.

* WHO har fem gange før erklæret international sundhedskrise. Det skete ved udbruddet af svineinfluenza, polio, zikavirus samt udbruddet af ebola i henholdsvis Vestaftika og Den Demokratiske Republik Congo.

Kilder: WHO.

/ritzau/