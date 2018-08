FAKTA: Zimbabwes første valg efter afskeden med Mugabe

For første gang i flere årtier var Robert Mugabe ikke på stemmesedlerne, da der mandag var valg i Zimbabwe.

Zimbabwes regeringsparti, Zanu-PF, med 75-årige Emmerson Mnangagwa i spidsen har vundet flertal i landets parlament efter mandagens valg.

Det oplyser landets valgkommission onsdag morgen dansk tid.

Valget var det første i 40 år, hvor den tidligere premierminister og præsident Robert Mugabe ikke optrådte på stemmesedlerne i Zimbabwe.

Læs her mere om landet og om præsident- og parlamentsvalget:

* Der var 23 kandidater til præsidentvalget.

* Får ingen kandidat over 50 procent af stemmerne, er der en anden valgrunde for de to kandidater med flest stemmer.

* 55 partier stiller op til parlamentsvalget.

* Både præsident og parlamentarikere sidder i fem år.

* Godt 5,6 millioner af Zimbabwes 13,8 millioner indbyggere var registreret som vælgere.

* Landet er ni gange større end Danmark med et areal på 390.757 kvadratkilometer.

* 75 procent af indbyggerne er protestanter, og 13 procent er katolikker eller andre kristne. Resten er muslimer eller andet.

* Zimbabwe er en tidligere britisk koloni.

* Landet hed tidligere Rhodesia efter kolonisatoren Cecil Rhodes.

* Zimbabwe blev erklæret uafhængigt af Storbritannien i 1965 og blev herefter ledet af et hvidt styre.

* I 1970'erne førte sorte partisanbevægelser krig mod det hvide styre.

* I 1980 blev republikken Zimbabwe udråbt med Robert Mugabe som premierminister. Fra 1987 var han præsident.

* Omkring år 2000 besatte tusindvis af krigsveteraner farme, der var ejet af hvide. Besætterne var støttet af regeringen.

* I november 2017 blev Mugabe væltet ved et militærkup, og Emmerson Mnangagwa blev Zimbabwes nye præsident.

Kilder: BBC og CIA - The World Factbook.

/ritzau/