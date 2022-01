Finlands regering lemper en række coronatiltag fra 1. februar, to uger før at de stod til at udløbe.

Faldende intensivtal får Finland til at lempe restriktioner

Finland vil lempe en række af landets coronarestriktioner før tid, i takt med at presset på landets sundhedssektor er ved at aftage.

Det oplyser den finske regering torsdag.

Lempelserne vil træde i kraft 1. februar og vil primært gælde for landets virksomheder samt for begivenheder, der vurderes at udgøre en lav smitterisiko.

- Byrden på hospitalerne er stadig høj, men de mest alvorlige tilfælde er faldende, og det går bedre på intensivafdelingerne, skriver sundhedsminister Hanna Sarkkinen på Twitter.

Den nordiske nation med 5,5 millioner indbyggere har gennem hele pandemien haft en af de laveste smitterater i EU. De seneste uger har Finland ligesom resten af Europa dog oplevet stigende smittetal på grund af omikronvarianten.

Det fik i december regeringen til at indføre en række nye restriktioner. De inkluderede reducerede åbningstider for barer og restauranter samt et forsamlingsloft.

18. januar blev restriktionerne forlænget. På daværende tidspunkt sagde premierminister Sanna Marin, at hun regnede med, at tiltagene ville gælde indtil midten af februar.

Men allerede fra begyndelsen af næste uge får restauranter mulighed for at holde tre timer længere åbent end nu, så lukketid er klokken 21. Samtidig bliver restriktioner på sportsbegivenheder også lempet, oplyser regeringen.

Ifølge Finlands svar på Sundhedsstyrelsen registrerede landet i sidste uge 52.000 nye smittetilfælde. Ugen før det var tallet 57.000.

Samtidig er antallet af coronapatienter på intensiv faldet over hele landet.

Til sammenligning registrerede Danmark alene torsdag 51.033 nye coronatilfælde.

Alligevel kunne den danske regering onsdag fortælle, at alle coronarestriktioner bliver droppet fra 1. februar.

Dermed er Danmark på vej til at blive det første land i EU til at sløjfe alle coronatiltag, siden omikronvarianten fandt vej til Europa.

/ritzau/AFP