Falsk maratonvinder mister livet til kræft

Professionelle undrede sig over, at Ruiz løb sig til en maratonsejr i 1980. Titlen holdt i otte dage.

Cubanske Rosie Ruiz, der snød sig til en podieplads ved Boston Marathon i 1980, har mistet livet til kræft. Hun blev 66 år.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der refererer til en dødsannonce fra et plejehjem i Florida.

Hvad der ikke fremgår af annoncen er, at Rosie Ruiz står bag et af de mest omtalte svindelnumre inden for sportsverdenen nogensinde.

Det er en farverig del af historien om Boston Marathon, påpeger Bill Rodgers, der vandt mændenes løb det år, hvor Ruiz svindlede sig til toppen.

Han fortæller, at han straks blev mistænksom, da han så kvinden ved sin side på podiet.

- Vi vidste, at hun var hoppet ind, siger han til AP.

Det hed sig, at Ruiz blev den første kvinde til at gennemføre løbet med en dengang rekord på 2 timer, 31 minutter og 56 sekunder.

Hendes modstandere undrede sig dog over, hvordan en kvinde, som de ikke havde set før hverken i eller uden for løbet, kunne vinde.

- Hun svedte ikke nok, hun havde en tyk trøje på, og hun vidste intet om at løbe, fortæller Bill Rodgers.

Maratonet i 1980 blev afholdt i en tid, hvor man ikke havde de samme teknologiske muligheder som i dag. Derfor var det ikke muligt at tracke Rosie Ruiz' løbeintervaller via chip, skriver Reuters.

Ruiz var ikke til at se på videooptagelser eller på nogle af de 10.000 billeder, der blev taget på det første lange stykke af ruten.

Hun havde da heller ingen svar, da det lokale atletikforbund i Boston efter løbet spurgte til hendes træningsmetoder.

Hun kendte end ikke til begreber, der normalt ville være kendt af elitesportsudøvere. Hun kunne heller ikke identificere nogle af de milepæle, hun burde have passeret på ruten, skriver AP.

Det er aldrig blevet kortlagt, hvordan Ruiz kom frem til målstregen, og hun har siden løbet i 1980 stædigt holdt fast i, at hun vandt.

Men ifølge AP fortalte to studerende fra det lokale universitet Harvard, at de havde set hende slutte sig til de øvrige løbere blot 1,6 kilometer før mål.

Otte dage efter løbet blev Ruiz frataget titlen som vinder. Titlen gik i stedet til den canadiske Jacqueline Gareau.

Rosie Ruiz var født i Havana i Cuba og kom til USA som otteårig. Da hun for nylig døde, havde hun været plaget af kræft i mere end 10 år.

Maratonet er ikke den eneste gang, hun har været på kant med moral, etik og lovens rammer.

Ifølge avisen Boston Globe blev Ruiz i 1982 anklaget for at have stjålet 60.000 dollar fra sin arbejdsgiver. Et år senere fik hun en betinget fængselsdom for narkosmugling.

/ritzau/