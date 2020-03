Falske historier om corona: EU advarer om misinformation

Der spredes usande nyheder om coronavirus, og det er vigtigt at følge med hos myndighederne, siger EU-kontor.

Husk at følge med i den seneste udvikling om coronavirus, lyder opfordringen fra EU-Kommissionen.

Men.

Det er lige så vigtigt at være opmærksom på falske historier, som i øjeblikket spredes på internettet.

- Følg råd fra din læge og fra nationale og lokale sundhedsmyndigheder, skriver Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed i EU-Kommissionen på Twitter.

Samtidig opfordres der til, at man holder sig orienteret via de kanaler, som WHO og EU benytter.

Her formidles den seneste udvikling også på sociale medier som Facebook og Twitter.

WHO har for nylig indgået et samarbejde med Facebook. Opslag til brugerne skal sikre, at ekspertviden om coronavirus når ud til borgere over hele kloden.

- Pas på fake news og misinformation, som er ondsindet og vildledende. Efterprøv det hos pålidelige kilder, skriver generaldirektoratet.

Udbruddet af virus har på et par måneder spredt sig til hele verden. Det udsprang fra Kina. Her har myndighederne tilsyneladende fået styr på udbruddet ved hjælp af håndfast inddæmning.

I Europa er Italien værst ramt. Men virusset har fat i befolkninger i alle europæiske lande.

/ritzau/