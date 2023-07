Falske valgmænd tiltales for forsøg på at omstøde Bidens valgsejr

16 borgere i Michigan tiltales i forbindelse med en angivelig plan om at forsøge at omstøde Joe Bidens sejr ved præsidentvalget i 2020.

Det oplyser justitsministeren i den amerikanske delstat tirsdag.

Personerne anklages for at have indsendt en falsk valgliste i håb om at omstøde demokraten Joe Bidens valgsejr i delstaten til fordel for den republikanske ekspræsident Donald Trump.

- De falske valgmænds handlinger underminerede offentlighedens tillid til integriteten af vores valg, og det var, mener vi, i direkte strid med de love, som vi bruger til at administrere vores valg i Michigan, lyder det fra justitsminister Dana Nessel, der selv er demokrat, i en udtalelse.

Personerne er blandt andet tiltalt for dokumentfalsk, sammensværgelse om at begå dokumentfalsk og valgfusk. Hver tiltale kan give fra 5 til 14 års fængsel.

De tiltalte mødtes angiveligt i en kælder tilhørende delstatens republikanske hovedkvarter i december 2020.

Her skulle de have underskrevet certifikater, der erklærede, at de var delstatens retmæssige valgmænd. Problemet var bare, at det var de slet ikke.

- Disse falske dokumenter blev efterfølgende indsendt til det amerikanske Senat og rigsarkiv i et koordineret forsøg på at tildele delstatens valgmandsstemmer til den kandidat, de valgte, i stedet for den kandidat, der rent faktisk var blevet valgt af borgerne i Michigan, siger Dana Nessel.

I USA er det valgmandskollegiet, der hvert fjerde år officielt udpeger USA's præsident. Det består af 538 personer, der er udpeget fra hver delstat.

Ifølge nyhedsbureauet AP er den ene af de tiltale Kathy Berden, der sidder i Den Republikanske Nationale Komité, samt Meshawn Maddock, der er tidligere delformand i Michigans republikanske parti.

Tiltalen kommer på samme dag, som Trump har fortalt, at han er blevet informeret om, at han er centrum for en efterforskning vedrørende stormløbet mod USA's Kongres 6. januar 2021.

I forvejen har den særlige anklager i den sag, Jack Smith, anklaget Trump for 37 lovbrud i en anden sag, der handler om opbevaring af fortrolige dokumenter.

