Familie og venner begravede McCain ved siden af livslang ven

John McCain blev søndag begravet ved en privat ceremoni i Annapolis, hvor hans gamle ven også er begravet.

Den tidligere senator John McCain, der for nylig døde efter længere tids kræftsygdom, blev søndag stedt til hvile ved en privat ceremoni på et flådeakademi i Annapolis.

McCains sidste hvilested var placeret med udsigt til floden Severn River og en armslængde fra en livslang vens gravsted.

Inden begravelsen var McCains kiste i en hestetrukken karet ført fra akademiets kapel til gravpladsen i et optog af sørgende familiemedlemmer og venner.

Da McCains kiste blev kørt ind ad porten til akademiet, var det til lyden af klapsalver fra hundredvis af mennesker, der var mødt op for at vise den sidste respekt.

Omkring klokken 16 fløj kampfly hen over akademiet til ære for den tidligere jagerpilot, der tilbragte fem år i fangenskab efter at være blev skudt ned i sit fly under krigen i Vietnam.

Begravelsen blev efter McCains eget ønske holdt som en privat ceremoni. Senatoren, der i 2008 stillede op som republikansk præsidentkandidat, døde 25. august i en alder af 81 år.

McCain havde selv valgt sin gravplads ved floden Severn River. Her er hans far og farfar - begge tidligere admiraler - også begravet.

John McCains livslange ven Chuck Larson, der selv var admiral, havde for mange år siden reserveret fire pladser på gravpladsen. To til McCain og ham selv og to til deres hustruer.

Larson døde i 2014, og McCain skrev for nylig i sine erindringer, at han ville begraves ved siden af sin ven "tæt på det sted, hvor det hele begyndte".

Blandt kistebærerne til søndagens begravelse var McCains gamle værelseskammerat fra flådeakademiet, forsvarsminister Jim Mattis og to veteraner, der var krigsfanger i Vietnam sammen med McCain.

/ritzau/