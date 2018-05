Familie til fireårig takker redningsmand for heltedåd

- Han er i sandhed en helt, siger bedstemor til fireårig om 22-årig indvandrer fra Mali.

Frankrigs "Spiderman" - en 22-årig indvandrer fra Mali, som reddede en lille dreng fra at falde ned fra en balkon i fjerde sals højde i Paris - underskrev tirsdag en opholdstilladelse fra de lokale myndigheder.

- Han er i sandhed en helt, siger den lille drengs bedstemor om den unge afrikaner, Mamoudou Gassama.

Drengens far var gået ud for at handle og efterlod den fireårige hjemme. Og ikke nok med det: efter at have handlet spillede faren Pokémon Go og kom derfor senere hjem, siger anklagemyndigheden.

Drengens far risikerer at blive tiltalt for forsømmelse.

Den fireårige forlod øen Réunion i Det Indiske Ocean for tre uger siden for at være hos faren. Moren og parrets andet barn venter at komme til Paris i denne måned.

Faren bor på sjette etage, oplyser bygningens vicevært til BFMTV. Drengen var angiveligt allerede faldet to etager ned, men havde så formået at holde sig fast i en balkons rækværk.

Der har også været fokus på en nabo, som stod på en nabobalkon, og som øjensynligt var tæt nok på drengen til at redde ham, før Gassama nåede frem ved at klatre op ad bygningen.

Men naboen siger til avisen Le Parisien, at han holdt drengens hånd og ikke kunne trække ham op, fordi der var en afskærmning mellem de to balkoner.

På et halvt minut klatrede den 22-årige op ad bygningen og reddede drengen fra at styrte i døden. Redningsaktionen blev filmet, og sekvensen er blevet delt millioner af gange på Facebook og andre sociale medier.

Den 22-årige "Spiderman" blev mandag inviteret til Elysée-paladset i Paris, hvor præsident Emmanuel Macron takkede den unge indvandrer personligt og lovede ham fransk statsborgerskab.

Den 22-årige vil også blive tilbudt et job som brandmand, hedder det.

Borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, har hyldet ham på Twitter og ringet Gassama op for at takke ham.

- Han fortalte, at han var kommet fra Mali for nogle måneder siden med en drøm om at opbygge en ny tilværelse her. Jeg fortalte ham, at den heltemodige handling er et eksempel til efterfølgelse for alle borgere, og at Paris helt klart vil støtte ham i hans forsøg på at slå sig ned i Frankrig, siger Anne Hidalgo.

Redningsaktionen fandt sted i en forstad nord for Paris lørdag aften. Et døgn senere havde pressen fundet frem til Gassama, som fortalte, at han havde begivet sig ud på klatreturen spontant - uden at tænke sig om.

/ritzau/AFP