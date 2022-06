Familie til nationalhelt fra DR Congo får udleveret tand fra Belgien

Belgien har ved en ceremoni i Bruxelles mandag udleveret en tand, der er den eneste kendte jordiske rest af DRCongos dræbte uafhængighedshelt Patrice Lumumba.

Tanden blev overrakt til Lumumbas familie i Egmont Paladset af belgiske embedsmænd.

Lumumba var den første demokratisk valgte leder i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo), efter at landet blev uafhængigt af Belgien i 1960.

Lumumba vakte vrede i Vesten, da han midt under Den Kolde Krig gjorde tilnærmelser til det kommunistiske regime i Moskva. Han vakte også vrede i Belgien ved at kritisere landet for koloniseringen af det afrikanske land.

Lumumbas regering kom dog kun til at sidde i få måneder. Så blev han fjernet og henrettet ved skydning.

Hans tilhængere og nogle historikere beskylder CIA for at have givet ordre til drabet på ham. Hans lig er aldrig blevet fundet.

Det var en repræsentant for den belgiske regering, der mandag overrakte tanden i en blå æske til medlemmer af Lumumbas familie.

- Dette giver følelse af oprejsning efter adskillige år, udtalte Roland Lumumba, en af Lumumbas sønner, til radiostationen RTBF i forbindelse med ceremonien.

Belgiens kong Leopold II overtog Congo som sin private ejendom i 1885 efter Berlin-konferencen for afrikanske kolonier. Omkring 15 år senere slap historier om kong Leopold og Belgiens brutale rædselsregime i koloniregimet ud i andre europæiske lande.

I 1908 var kongen nødsaget til at overlade sin gigantiske ejendom i Afrika til Belgien. Landet blev derefter Belgisk Congo.

I 1960 blev landet uafhængigt under premierminister Patrice Lumumba. Hans regering blev dog væltet ved et militærkup blot få måneder senere.

Premierministeren blev udleveret til politiske modstandere, som henrettede ham. Belgiske myndigheder var direkte involveret i hans død.

I 2002 sagde Belgien officielt undskyld for landets rolle i Lumumbas død.

/ritzau/Reuters