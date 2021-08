Familiemedlem til Deutsche Welle-journalist dræbt af Taliban

Et familiemedlem til en journalist, der arbejder for det tyske medie Deutsche Welle, er blevet skudt og dræbt af Taliban-krigere i Afghanistan.

Det oplyser Deutsche Welle torsdag.

Ifølge mediet blev familiemedlemmet dræbt, da medlemmer fra Taliban-bevægelsen gik dør til dør i det vestlige Afghanistan for at finde journalisten, der nu arbejder i Tyskland.

Da dette ikke lykkedes, blev familiemedlemmet dræbt i stedet.

Et andet familiemedlem blev alvorligt såret i forbindelse med angrebet.

Andre af den mandlige journalists slægtninge havde ifølge Deutsche Welle held med at slippe væk i sidste øjeblik. De er nu på flugt ifølge mediet.

Journalistens navn og nationalitet oplyses ikke.

- Drabet på et tæt familiemedlem til en af vores redaktører begået af Taliban er utrolig tragisk og demonstrerer den akutte fare, som al vores personale og deres familier er udsat for i Afghanistan, siger Deutsche Welles direktør, Peter Limbourg.

- Taliban er åbenbart allerede i gang med at foretage en organiseret eftersøgning for at finde journalister i Kabul og andre provinser.

/ritzau/dpa