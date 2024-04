Familien til Sydney-gerningsmand sender kondolencer

Forældrene til den mand, der lørdag dræbte seks mennesker i et indkøbscenter i den australske storby Sydney, sender kondolencer til ofrene og deres familier. Det siger det australske politi ifølge AFP.

En politiassistent ved Queensland Politi ved navn Roger Lowe siger, at forældrene tilmed har sendt en besked til den betjent, som skød og dræbte gerningsmanden.

I beskeden udtrykte de deres "støtte" og "deres bekymring for hendes velvære".

Den 40-årige gerningsmand har en historie med psykiske problemer, skriver AFP.

Politiassistenten Roger Lowe siger, at gerningsmanden blev diagnosticeret med en uspecificeret psykisk lidelse som 17-årig, men at politiet stadig er i gang med at finde ud af, hvad der førte til den voldsomme udvikling i hans adfærd.

Han har angiveligt været i kontakt med politiet adskillige gange over de seneste fire-fem år, men er aldrig blevet anholdt eller sigtet for en forbrydelse.

Politiet undersøger, om gerningsmanden gik specifikt efter kvinder, men indtil videre er der "intet der tyder på at angrebet havde religiøse-, ideologiske- eller terrormotiver".

Fem af de dræbte var kvinder, mens den ene mandlige dræbte var sikkerhedsvagt i centeret.

Knivstikkeriet skete i indkøbscenteret Westfield, hvor gerningsmanden angreb flere personer.

Flere mennesker, heriblandt et spædbarn, blev bragt på hospitalet efter knivangrebet, oplyste ambulancetjenester ifølge AFP.

Det var lige før klokken 16 lokal tid lørdag, at redningstjenester blev kaldt til indkøbscenteret.

