Familier kræver plan fra Israels regering for løsladelse af gidsler

Familierne til de gidsler, der fortsat befinder sig i Gaza, kræver, at den israelske regering kommer med en plan for at sikre gidslernes frigivelse.

- Alt vi får om og om igen er døde gidsler, siger Noam Perry, datter til gidslet Haim Perry, til en begivenhed i Tel Aviv arrangeret af organisationen Forum for Gidsler og Forsvundne Familier.

- Vores krav er ikke en kamp (med regeringen, red.). Det er en opfordring, som enhver ville være kommet med, hvis det var deres far. Tag os med i overvejelserne, og kom med en plan (for forhandling, red.) nu, siger hun.

Lørdag aften har hundredvis været på gaden i Israels hovedstad, Tel Aviv, for at kræve, at de resterende gidsler holdt af Hamas bliver løsladt, skriver den israelske avis Haaretz.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag kom det frem, at tre gidsler i Gaza ved en fejl var blevet dræbt af israelske soldater.

De tre personer viftede med et hvidt klæde, der var sat på en pind, da de kom frem fra en bygning.

Hvide flag bliver i almindelighed betragtet som et tegn på overgivelse i krig. Alligevel blev to af gidslerne skudt og dræbt på stedet, mens den tredje blev såret og senere skudt igen og dræbt.

Det har en embedsmand fra Israels militær forklaret til BBC.

Drabene på de tre gidsler har pustet til demonstrationerne i Israel.

- Vi føler det som om, vi er i et spil russisk roulette, hvem bliver den næste i rækken til at få beskeden om deres elskedes død, siger Ruby Chen, far til den 19-årige soldat Itay, som er blandt gidslerne.

- De forklarede os først, at operationen på jorden ville bringe de bortførte tilbage. Det virker ikke. Fordi siden da er de bortførte blevet set vende tilbage, men ikke rigtig i live. Det er på tide at ændre denne antagelse, siger Ruby Chen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hamas angreb Israel 7. oktober. Her dræbte den palæstinensiske gruppe ifølge israelske myndigheder omkring 1200 mennesker og tog cirka 240 personer med sig tilbage til Gaza.

Siden er over 100 af gidslerne blevet frigivet.

Før meldingen om de tre dræbte gidsler fredag, skrev Reuters, at over 130 gidsler stadig menes at befinde sig i Gaza. Nogle af dem, er blevet erklæret døde in absentia af israelske myndigheder.

Efter Hamas' angreb har Israel indledt en omfattende offensiv på jorden i Gaza samtidig med, at enklaven er under omfattende bombardementer.

Knap 19.000 personer har mistet livet i Gaza ifølge palæstinensiske myndigheder. Desuden frygtes det, at tusinder ligger begravet under murbrokker.

/ritzau/AFP