Fange på fri fod efter assisteret flugt fra hospital i USA

En indsat fra den mest sikrede afdeling i et fængsel i den amerikanske delstat Idaho er flygtet.

Den 31-årige indsatte Skylar Meade blev tirsdag aften bragt til hospitalet Saint Alphonsus, som ligger i Boise i Idaho, for at blive behandlet for "selvskadende adfærd".

Fængselspersonalet havde vurderet, at hans skader var så alvorlige, at det krævede akut behandling.

Da tre betjente efterfølgende gjorde sig klar til til at få ham bragt tilbage til fængslet, ventede en mand med et våben uden for akutafdelingen.

Da betjentene omkring klokken 02.15 natten til onsdag trådte ud af hospitalet, skød manden så mod dem, hvilket sårede to af betjentene.

Herefter flygtede Meade og den medskyldige fra stedet i en bil, siger politichef i Boise Ron Winegar.

Skylar Meade er dokumenteret medlem af gruppen Aryan Knights, som er en racistisk gruppe, der går ind for et såkaldt hvidt overherredømme.

Han aftjener en dom for grov vold i "administrativ adskillelse", hvilket er en form for isolationsfængsling, som bruges for indsatte, der bliver anset som særligt farlige. Det oplyser Josh Tewalt, som er afdelingschef i kriminalforsorgen i Idaho.

Skylar Meade aftjener sin dom i Idaho Maximum Security Institution, som ligger nær byen Kuna.

En af de betjente, der under flugten blev skudt, er i kritisk tilstand, mens den anden bliver behandlet for ikke livstruende skader på et hospital.

En tredje betjent pådrog sig desuden mindre skader, da politiet efterfølgende ankom til stedet og også affyrede skud, siger de lokale myndigheder.

På det tidspunkt havde Meade og den medskyldige - som efterfølgende er blevet identificeret som manden Nicholas Umphenour - allerede forladt stedet.

Ifølge politichefen Ron Winegar leder man nu efter de to på tværs af delstaten. Han kalder flugten for "et planlagt og koordineret angreb", som er "uden fortilfælde".

- De er farlige, de er bevæbnede, og de har udvist en tilbøjelighed til vold, siger politichefen.

Politiet har i forbindelse med efterlysningen offentliggjort billeder af flugtbilen, af Nicholas Umphenour og af Skylar Meade.

Meade ansigt er tatoveret med tallene 1 og 11, hvilket ifølge Ron Winegar repræsenterer bogstaverne A og K - forkortelsen for Aryan Knights.

Han har siddet bag tremmer siden 2016, og han er dømt til at forblive i fængslet til oktober 2036. I 2026 vil det blive vurderet, hvorvidt han er egnet til en prøveløsladelse.

