Fanger dræber og halshugger under opgør i Brasilien

52 mister livet under flere timer lange kampe mellem fanger i fængsel. 16 er halshugget ifølge myndighederne.

Mindst 52 mennesker er dræbt under et voldsomt opgør mellem de indsatte i et fængsel det nordlige Brasilien.

16 af de dræbte har fået hovedet hugget af, oplyser myndighederne ifølge AFP.

Kampene mellem fangerne stod på i flere timer ifølge en embedsmand i delstaten Para.

Det er det seneste i en længere række af fængselsoprør i Brasilien. Landet er berygtet for sine overfyldte fængsler.

