Fanger i Østgrønland: Russerne kan bare komme. Her har vi masser af våben

Faretruende mørke skyer nærmer sig fra øst, mens tunge regndråber begynder at falde fra himlen over Østgrønlands største by Tasiilaq.

Her lever godt 2000 indbyggere i røde, gule, grønne og blå huse langs klippevæggen ned mod fjorden, hvor de gyngende isbjerge og sneklædte bjergskråninger troner i baggrunden.