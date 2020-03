* The Guardian har talt ti krydstogtskibe, der lige nu er fanget til søs på grund af bekræftet eller mistænkt coronasmitte.

* Fem af dem er ud for Nord- eller Sydamerikas kyster. Tre er ud for Australien, og to er nær Italien.

* I Sydney er et skib, "Ruby Princess" anklaget for at have øget spredningen af coronavirus i Sydney, da passagerer fik lov til at gå i land.

* Ifølge de amerikanske myndigheder har i alt 27 krydstogtskibe haft coronatilfælde.

Kilder: The Guardian, Miami Herald, 7News.

/ritzau/