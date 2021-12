To mænd sigtet for at have udløst kæmpe naturbrand nær Tahoe-søen i Californien i august.

Far og søn anholdt for brandkatastrofe i Californien

Politiet i Californien har anholdt en far og en søn og sigtet dem for at have startet en enorm skovbrand i den store amerikanske delstat.

De to anholdte er den 66-årige David Smith og den 32-årige Travis Smith.

De er sigtet for at have udløst en brand den 14. august nær Tahoe- søen. Området var fyldt med tæt skov og var et populært turistmål.

Brandfolk kæmpede mod flammerne i 67 dage. Mindst fem mennesker blev kvæstet og over 1000 bygninger blev ødelagt. Både private huse og forretninger, oplyser Californiens brandvæsen.

I amtet El Dorado fortæller anklagemyndigheden, at de to mænd er anklaget for skødesløs ildspåsættelse i skovområdet, der ligger nær grænsen til delstaten Nevada.

Under branden blev titusindvis af mennesker evakueret fra deres hjem ved Lake Tahoe, hvor luften blev fyldt med kvælende røg.

Branden i det nordøstlige Californien var bare en i en række af skovbrande, der har drænet brandvæsnets ressourcer i delstaten.

Længere nordpå brændte den enorme skovbrand Dixie sig igennem et område på næsten 3000 kvadratkilometer.

Brandene blev næret af en historisk tørke, der udtørrede store dele af regionen.

/ritzau/AFP