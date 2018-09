Far til balkonreddet barn i Paris dømt for omsorgssvigt

Det koster en far tre måneders betinget fængsel, at han lod sit barn alene for selv at spille Pokémon Go.

22-årige Mamoudou Gassama fra Mali blev i foråret kendt som en helt i hele Frankrig, da han reddede en fireårig dreng fra at falde ned fra en balkon i fjerde sals højde i Paris.

Episoden fik dog et retligt efterspil. Her kom det frem, at barnets 37-årige far havde forladt familiens lejlighed på sjette sal for at handle og spille Pokémon Go på sin telefon.

Tirsdag modtog han sin straf.

Faren bliver idømt tre måneders betinget fængsel for omsorgssvigt. Desuden skal han gennemføre et kursus i forældreskab, beslutter retten.

Anklageren var gået efter seks måneders betinget fængsel og fremhævede, at drengen "kunne være død nu", hvis Gassama ikke havde taget affære.

I retten erkendte faren grædende, at han "gjorde noget virkeligt dumt" ved at efterlade sin lille søn alene på sjette sal.

Den fireårige formåede at kravle ud på balkonen, hvor han faldt ud over rækværket. Det lykkedes ham at få fat i rækværket på en balkon længere nede, hvor han holdt sig fast.

Sønnen har siden fortalt politiet, at han troede, at faren var taget til Disneyland uden ham, og at han bare ville følge efter.

Optagelser af den spektakulære redningsaktion, hvor Gassama i slutningen af maj med det samme forstod den farlige situation og lynhurtigt kravlede op ad husets facade, gjorde den 22-årige afrikaner kendt i hele Europa.

Han blev efterfølgende indbudt til et møde med præsident Emmanuel Macron i Élysée-palæet. Her blev han tilbudt fransk statsborgerskab og et job i brandvæsenet.

Drengens mor var rejst til den franske ø Reunion i Det Indiske Ocean, da episoden fandt sted. Begge forældre har udtrykt dyb taknemmelighed over for Gassama.

