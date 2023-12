Far til dræbte Giulia Cecchettin kræver forandringer i Italien

Tusindvis af italienere var tirsdag mødt op til Giulia Cecchettins begravelse i byen Padova i Italien.

22-årige Cecchettin blev dræbt sidste måned. Hendes ekskæreste har tilstået drabet ifølge ekskærestens advokat.

Drabet har ført til omfattende demonstrationer imod vold på kvinder i Italien.

- Giulias liv blev taget på ondskabsfuld vis, siger hendes far, Gino, i en mindetale.

- Men hendes død kan og skal blive et vendepunkt for at gøre ende på denne skrækkelige bølge af vold mod kvinder.

Han bad indtrængende mænd om at "udfordre en kultur, der har tendens til at bagatellisere vold begået af mænd, som lader til at være normale".

Giulia Cecchettin, en 22-årig studerende fra en lille by nær Venedig, forsvandt 11. november, kort inden at hun stod til at få en universitetsgrad i biomedicinsk ingeniørvidenskab fra Universitetet i Padova.

Liget af hende blev fundet i en kløft nær Barcis-søen i provinsen Pordenone.

Hun havde mere end 20 stiksår, skriver lokale medier med henvisning til obduktionsrapporten.

Hendes tidligere kæreste blev senere anholdt i Tyskland og udleveret til Italien, hvor han ifølge sin advokat har tilstået drabet.

De tilgængelige data gør det svært at sammenligne tal for kvindedrab på tværs af europæiske lande.

Efter Cecchettins død har Italiens parlament vedtaget en pakke af tiltag, der skal styrke love, som skal beskytte kvinder.

Ifølge kritikere er der imidlertid behov kulturelle ændringer i Italien, hvor traditionelle kønsroller er meget fremherskende i visse områder.

Der er i Italien blandt andet færre kvinder, som arbejder uden for hjemmet, end EU-gennemsnittet.

En rapport fra juli 2021 fra regeringen fandt, at mens mere end 90 procent generelt fandt vold mod kvinder uacceptabelt, er der i nogle regioner op til "50 procent af mænd, der anser vold i forhold for at være acceptabelt".

