Farc fejler som parti ved valg i Colombia

Colombianerne har ikke glemt, at Farc som oprørsgruppe stod bag massevis af drab. I dag er Farc et parti, men ikke et populært et af slagsen.

Vælgerne i Colombia viste ingen nåde over for den tidligere oprørsbevægelse Farc, der søndag stillede op ved et valg for første gang, siden gruppen lagde våbnene som led i en fredsaftale fra 2016.

Blot en halv procent af de stemmeberettigede satte kryds ved Farc, da der var valg til det sydamerikanske lands nationalforsamling. Samtidig sugede højrefløjspartier, der er stærkt kritiske over for fredsaftalen, stemmer til sig.