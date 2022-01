Faren lurer stadig i Norge trods kulmination på uvejr

I det centrale Norge er der fortsat risiko for blandt andet oversvømmelser og jordskred efter uvejret Gyda.

Et uvejr ved navn Gyda, der har hærget i store dele af Norge siden onsdag, er officielt overstået.

Det meddeler det norske meteorologiske institut sent torsdag aften.

Flere steder i den nordlige del af landet har de værste oversvømmelser toppet. Længere mod syd er toppen endnu ikke nået, og faren lurer stadig.

Siden nedbøren begyndte, er der faldet 174 millimeter i Møre og Romsdal og 105 millimeter i Trøndelag.

I det centrale Norge er der fortsat udsendt en rød advarsel om fare for blandt andet oversvømmelser og jordskred. En rød advarsel er det højeste niveau.

Vagthavende ved Norges Vandressource- og Energidirektorat (NVE) Ann-Live Øye Leine er da også tilbageholdende med at konstatere, at det værste er overstået.

- Det er fortsat farligt at færdes nær floder, og det kan også blive et problem med jordskred. Vi kan ikke konstatere, at faren er ovre, siger hun.

Motorvej E39 ved Vinjeøra i Trøndelag er spærret frem til i næste uge, efter at dele af vejen er revet af.

Gyda er af Norges meteorologiske institut blevet kategoriseret som "ekstremt vejr".

Politiet i kommunen Stjørdal har evakueret mellem 15 og 20 personer. Det oplyste politiet på en pressekonference tidligere torsdag.

Imens skriver det norske medie NRK, at 30 personer er blevet evakueret.

Der er i den forbindelse etableret to evakueringscentre i kommunen.

Torsdag aften siger borgmester Ivar Vigdenes til det norske medie Bladet, at situationen er bedre, end man havde frygtet tidligere på dagen.

Tidligere torsdag oplyste Stjørdal således i en pressemeddelelse, at kommunen muligvis stod over for en 200-års-hændelse.

Sent torsdag aften anslår det norske forsikringsselskab Gjensidige, at der er indløbet mellem 500 og 600 skadesanmeldelser i forbindelse med Gyda. De fleste er fra Trøndelag og Møre og Romsdal.

