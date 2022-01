Farligere end corona? Fugleinfluenza har forvandlet et naturreservat til en massegrav for traner og andre fuglearter

Temperaturmæssigt kan den israelske vinter ikke beskrives som værende hård. På den sundhedsmæssige front er det en anden sag. Vintersæsonen 2021-22 er blevet en enorm udfordring for det lille land. Antallet af corona-smittede israelere er rekordhøjt under den aktuelle omikron-bølge, hvor toppen endnu ikke menes at være nået. Den årlige influenza omtales som en storm, og er med til at bebyrde det i forvejen pressede hospitalsvæsen. Og senest har et udbrud af en særlig hård og dødelig fugleinfluenza i naturreservatet i Hula-dalen i det nordlige Israel fået eksperter til at frygte for spredning af smitten – samt dens potentielle møde med corona og den almindelige vinterinfluenza.