Fartgrænse på 30 kilometer i timen sænker ulykkestal i fransk by

Frankrigs tredjestørste by, Lyon, har oplevet et stort fald i antallet af trafikulykker efter at have indført en fartgrænse på 30 kilometer i timen på de fleste veje.

Det siger byens borgmester, Grégory Doucet, til den franske tv-station BFM.

- Vi har reduceret antallet af ulykker med 35 procent, hvilket er stort, siger han.

- Og det, der er endnu mere glædeligt, er, at vi har registreret et fald på 39 procent i alvorlige ulykker, fortsætter Doucet fra det grønne parti EELV.

Dermed henviser han til antallet af dødsfald og ulykker med alvorlige kvæstelser, som kræver hospitalsbehandling, uddyber han.

- Det betyder, at vi har reddet liv, fastslår borgmesteren.

Over 80 procent af vejene i Lyon har haft en fartgrænse på 30 kilometer i timen siden 30. marts 2022.

Dermed gør byen, som flere andre franske og europæiske byer, blandt andet Paris, Lille og Amsterdam. Her er hastigheden på mange veje sænket til 30 kilometer i timen.

Målet med de nye fartgrænser i den franske by er blandt andet at øge sikkerheden og skabe mere rolige forhold i trafikken.

De skal også skabe mere attraktive forhold for fodgængere og cyklister samt mindske støjforurening.

Snart kommer fartgrænsen også til at gælde i 24 kommuner omkring Lyon med et samlet befolkningstal på 1,4 millioner mennesker.

Det er dog ikke alle trafikanter, som overholder fartgrænsen, melder BFM.

Den gennemsnitlige registrerede fart er således 38 kilometer i timen, og sidste år blev der udstedt 17.000 fartbøder.

I København har kommunen introduceret projektet København Ned i Fart. Det skal med tiden medføre, at fartgrænsen på de fleste veje i de ydre bydele bliver på 40 kilometer i timen og på de fleste veje i brokvartererne på 30 kilometer i timen.

Foreløbig er der indført lavhastighedszoner i Valby og Vanløse.

