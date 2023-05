Fartøj fra Læger uden Grænser reddede 599 i havsnød

Et redningsfartøj fra organisationen Læger uden Grænser (MSF) samlede lørdag omkring 600 migranter i havsnød op ud for Sicilies kyst.

Redningsskibet "Geo Barents" oplyser på det sociale medie Twitter, at 599 mennesker var om bord i et lille, overfyldt og skrøbeligt fartøj.

Efter en tre timer lang redningsoperation er de 599 overlevede - heriblandt kvinder og børn - nu i sikkerhed og får behandling af førstehjælpere, hedder det i et tweet fra MSF

Redningsfartøjet "Geo Barents" var i færd med træningsaktiviteter i området, da det modtog anmodningen om at hjælpe.

Migranterne vil blive sat i land i den sydlige italienske havneby Bari. Det er aftalt mellem Læger uden Grænser og de italienske myndigheder. Det ventes at ske sent søndag.

Hjælpeorganisationer har kritiseret den italienske regering under ledelse af premierminister Giorgia Meloni, som har anlagt en hård linje over for illegale indvandrere.

Regeringen i Rom kritiseres blandt andet for at henvise redningsfartøjer til havne, som ligger langt væk fra det sted, hvor de har samlet nødstedte migranter op.

Over 47.000 migranter er kommet til Italien i år indtil nu. I samme periode sidste år var antallet omkring 18.000, viser data fra det italienske indenrigsministerium

/ritzau/AFP