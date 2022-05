Farvel til et neutralt Finland. Beretninger fra den finsk-russiske grænse

Krigen i Ukraine har fået finnerne til at foretage et historisk skifte og omfavne Nato. Hvad betyder det for det gode, men komplicerede naboskab til Rusland? Journalist Lærke Fallesen har rejst langs den finsk-russiske grænse og talt med de mennesker, som oplever naboskabet på tætteste hold

Ugens gæst i Kristeligt Dagblads Podcast er Lærke Fallesen (tv.), som har skrevet en række artikler fra det finsk-russiske grænseland. Foto: Tora Bjerre

