Fastlåst parlament udløser nyvalg i Nordirland

Minister for Nordirland kalder det en "virkelig alvorlig situation", at der ikke er en regering i Belfast.

Nordirland skal holde valg inden for de kommende 12 uger. Det siger den britiske minister for Nordirland, Chris Heaton-Harris, fredag.

Han har endnu ikke fastsat en dato for valget, men ventes at gøre det i næste uge, skriver BBC.

Inden da vil Heaton-Harris holde møder med de nordirske partier, siger han.

Nyvalget kommer, efter at de nordirske politikere ikke kunne blive enige om at udpege en ny førsteminister og regering efter valget i maj. Her blev Sinn Fein det største parti.

Artiklen fortsætter under annoncen

De overskred en fastsat tidsfrist ved midnat natten til fredag.

Derfor var det på forhånd ventet, at Heaton-Harris ville være tvunget til at udskrive nyvalg, som han er forpligtet til efter britisk lov.

På et pressemøde i den nordirske hovedstad, Belfast, siger ministeren fredag, at han havde "begrænsede handlemuligheder".

- Jeg er dybt skuffet over, hvor vi er nu. Det er en virkelig alvorlig situation, siger Heaton-Harris.

- Siden et minut over midnat i aftes er der ikke længere ministre på kontorerne i den nordirske regering.

Heaton-Harris tilføjer, at han vil tage skridt til at sikre, at regeringsapparatet fortsætter med at fungere.

Uenigheden mellem de nordirske partier handler om den såkaldte Nordirland-protokol, der så dagens lys i forbindelse med brexit - den britiske udtræden af EU.

Det Demokratiske Unionistparti (DUP) har blokeret for en samlingsregering i protest mod protokollen. Partiet mener, at den skader Nordirland.

Protokollen fastsætter regler for, hvordan britiske varer skal tjekkes, inden de eksporteres til Irland, som er en del af EU.

Aftalen mellem den britiske regering og EU fastholder Nordirland som en del af EU's indre marked og med en åben grænse til Irland.

Det skulle forhindre, at der opstår nye spændinger mellem unionister - som overvejende er protestanter - og republikanere, som overvejende er katolikker.

/ritzau/dpa