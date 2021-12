Fastlåste forhandlinger om atomaftale fortsætter efter jul

Der er meget snart brug for fremskridt, lyder det inden endnu en runde med atomforhandlinger 27. december.

Forhandlinger om at redde en kuldsejlet atomaftale fra 2015 vil mellem jul og nytår blive genoptaget i den østrigske hovedstad, Wien.

Det oplyser den spanske EU-diplomat Enrique Mora på Twitter.

Mere præcist vil de komplicerede forhandlinger blive genoptaget mandag den 27. december. Og her er der brug for, at farten skrues op, lyder det.

- Vi mødes for at diskutere og definere vejen fremad.

- Det er vigtigt, at farten skrues op, i forhold til de udfordringer der skal løses, så vi i samarbejde med USA kan komme videre. Velkommen til ottende runde, skriver Enrique Mora, der forhandler på EU's vegne.

Atomaftalen fra 2015 blev indgået mellem Iran, FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - samt Tyskland.

Den gik ud på, at Iran skulle afvikle dele af sit atomprogram, så landet aldrig ville kunne bygge atomvåben.

Til gengæld ville resten af verden udfase en række økonomiske sanktioner, som isolerede Iran og holdt landet fast i fattigdom.

Aftalen faldt på plads, mens Barack Obama var præsident i USA.

Da Donald Trump kom til som præsident, kørte han en hårdere linje mod Iran og tog afstand fra aftalen. I 2018 trak han USA helt ud af den og genindførte sanktioner. Herefter bakkede Iran gradvist ud af dele af aftalen.

USA's nuværende præsident, Joe Biden, der blev indsat i januar, har meddelt, at amerikanerne er klar til at vende tilbage til aftalen.

Iran har hele tiden fastholdt, at sanktionerne mod landet skal ophæves, før landet kan vende tilbage til sine forpligtelser.

Det krav har Irans udenrigsminister gentaget endnu en gang torsdag.

- Når de siger, at de er bekymrede over Irans atomprogram, så siger vi højt og tydeligt: Hvis I vil have gjort noget ved jeres bekymringer, så skal alle sanktioner hæves, siger udenrigsminister Hossein Amirabdollahian.

/ritzau/Reuters