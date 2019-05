Fattige sydafrikanere tvivler på ANC's løfter før valg

Det kan blive svært, når ANC onsdag skal forsøge at vinde stemmer blandt fattige, frustrerede sydafrikanere.

I et kvart århundrede har African National Congress (ANC), som det afdøde frihedsikon Nelson Mandela stod i spidsen for, domineret Sydafrikas politiske liv.

Meningsmålinger tyder på, at ANC endnu en gang vil blive det største parti ved onsdagens parlamentsvalg.

Men blandt vælgerne ulmer utilfredsheden over, at ANC ikke har indfriet sine løfter om at gøre op med uligheden og forbedre tilværelsen for millioner af sydafrikanere.

Særligt de unge klager over mangel på arbejde, udbredt kriminalitet, korruption og offentlige tjenester, der ikke fungerer. Alt sammen problemer, som ANC har lovet at tage sig af.

I Sydafrikas slumkvarterer, hvor de fattigste bor, har beboere demonstreret for at kræve jord, huse, vand og el.

Utilfredsheden bliver til vrede, når den kombineres med rygter om, at korruption har gjort regeringsembedsmænd og deres forretningsforbindelser rige.

Onsdagens valg er det første under præsident Cyril Ramaphosa, der overtog posten fra den skandaleramte Jacob Zuma i februar sidste år.

66-årige Ramaphosa har blandt andet lovet, at regeringen vil bygge en million nye huse i de kommende fem år.

Men disse løfter er ikke nødvendigvis nok til at overbevise de skeptiske vælgere.

Ofte betegnes Sydafrika som kontinentets økonomiske kraftværk, men hver femte sorte indbygger lever stadig i dyb fattigdom. For den hvide befolkning er det én ud af 33.

Sydafrikas største oppositionsparti, Demokratisk Alliance (DA), går så vidt som til at hævde, at det nu er DA og ikke ANC, der bedst kan videreføre arven efter Mandela.

Meningsmålinger forudsiger dog, at ANC igen vil vinde et flertal af de 400 pladser i nationalforsamlingen. Også analytikere vurderer, at ANC kommer til at klare sig nogenlunde.

Men billedet er en del mere mudret, når det kommer til spørgsmålet om lederskabet internt i partiet.

- Mens vi forventer, at ANC vil gøre det okay til trods for vækstmangel og katastrofal ulighed og arbejdsløshed, vil vi stadig se en intern kamp mod præsident Ramaphosa, der vil fortsætte også efter valget, siger analytiker Peter Attard Montalto fra finanshuset Intellidex.

Razia Khan, Afrika-økonom ved Standard Chartered, er enig.

- Et lavt fremmøde for ANC vil give næring til Ramaphosas modstandere, og han risikerer en potentiel udfordring om lederskabet, siger hun.

Valgstederne åbner onsdag morgen klokken syv lokal tid og lukker onsdag aften klokken ni. Det er uvist, hvornår de første resultater ventes.

