Fauci går i rette med Nicki Minaj efter deling af vaccineskepsis

USA's ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, afliver den amerikanske sangerinde Nicki Minajs kontroversielle teori om coronavaccinen.

Det sker i et interview med den amerikanske tv-station CNN.

Fauci er dermed den seneste sundhedsekspert af flere til at kalde Minajs offentlige bemærkninger for misinformation.

Mandag kom sangerinden, hvis borgerlige navn er Onika Tanya Maraj, i stormvejr, da hun på sociale medier gjorde opmærksom på, at en fætter til hende nægtede at få vaccinen, efter at hans ven angiveligt fik vaccinen og "blev impotent med hævede testikler".

Artiklen fortsætter under annoncen

Minajs udtalelser faldt sammen med, at hun ikke kunne deltage i gallashowet Met Gala, fordi hun ikke er blevet vaccineret mod coronavirus.

Et kor af mennesker - herunder sundhedseksperter - er gået i rette med Minajs udokumenterede påstande, der er blevet delt med hendes 22,6 millioner følgere.

Fauci, der har været i spidsen af USA's kamp mod coronapandemien, siden den ramte i foråret sidste år, afliver også påstandene.

- Der er ingen tegn på, at det sker, og der er heller ikke nogen grund til at forestille sig, at det kan ske, siger han under et interview på CNN.

Den 80-årige epidemiolog understreger også farerne ved at sprede ukorrekte påstande på sociale medier. Han siger, at Minaj uretmæssigt kan overbevise folk om ikke at få vaccinen ved dele misinformation.

- Der er meget misinformation, mest på de sociale medier. Den eneste måde, vi kan modvirke det på, er at dele korrekt information, siger Fauci.

På hjemmesiden for USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse står der, at der ikke er nogen tegn på, at vacciner forårsager fertilitetsproblemer hos hverken kvinder eller mænd.

Udrulningen af vacciner i USA er faldet markant i tempo den seneste tid. 80 millioner amerikanere er stadig ikke vaccineret. Der bor omkring 333 millioner i USA.

For at få flere vaccineret har de amerikanske myndigheder indført vaccinekrav for alle offentligt ansatte.

/ritzau/dpa