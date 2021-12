Fauci: Julens rejser vil forstærke omikronsmitte

Den amerikanske regerings ledende virolog, Anthony Fauci, forudsiger, at omikronvarianten på globalt plan vil forårsage en hård og dyster vinter med mange restriktioner og et hårdt pres på hospitaler.

Han advarer om, at rejseri i julen vil forstærke smitteudbredelsen.

- Hvis der er noget, som er sikkert, så er det, at omikron har en helt usædvanlig kapacitet til at sprede sig, siger Fauci, som søndag talte om pandemien på tv-stationen NBC.

Fauci, som rådgiver den amerikanske regering omkring pandemien, siger, at den nye variant nu "raser gennem verden".

Artiklen fortsætter under annoncen

Selv om der er tegn på, at omikron er mindre farlig end deltavarianten, som stadig er dominerende, så har den stærkt muterende omikronvariant vist sig at smitte langt mere og have en bekymrende modstandsdygtighed mod vacciner i henhold til foreløbige data.

Fauci var også forbeholden over for optimisme omkring omikron, fordi der i Sydafrika har været færre indlæggelser, end det var tilfældet med deltavarianten.

- Uanset hvordan man ser på det, så er der mange, mange smittetilfælde, og selv om antallet af indlæggelser er lavere i forhold til delta, så kan dette skyldes den underliggende immunitet fra tidligere smittebølger.

- Vores hospitaler vil være under massivt pres om en uge eller to, hvis udviklingen fortsætter som nu, siger Fauci videre.

To senatorer - Elizabeth Warren og Cory Booker - meddelte søndag, at de var smittet, selv om de har fået to vaccinationer og en booster. De skrev på Twitter, at de var testet positive og havde milde symptomer.

Antallet af daglige nye tilfælde i USA på landsplan var på 86.000 den 1. december. Den 14. december var tallet nået op på 117.000 - en stigning på 36 procent på kun to uger.

Antallet af dødsfald i USA med covid steg i sidste uge til over 800.000 ifølge tal fra Johns Hopkins Universitet.

/ritzau/AFP