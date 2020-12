Fauci mødes torsdag med Bidens stab for at lægge coronaplan

Dr. Anthony Fauci vil torsdag have det første Zoom-møde med den kommende præsidents overgangshold.

Dr. Anthony Fauci, der USA's ledende ekspert i infektionssygdomme, skal torsdag mødes med Joe Bidens overgangshold for at drøfte håndteringen af coronapandemien.

Det siger Anthony Fauci i et interview med CBS News.

Anthony Fauci siger i interviewet, at han allerede har talt med Joe Bidens kommende stabschef, Ron Klain, et par gange.

De to har dog ikke haft tid til at drøfte detaljer i en strategi over for coronapandemien, siger han.

- Jeg skal mødes med dem i dag - over Zoom. Så i dag vil være første gang, hvor der vil være substantielle diskussioner mellem mig og Bidens hold, siger Anthony Fauci.

- Jeg er meget glad for, at vi dag vil have de første drøftelser om en række ting, vacciner og den slags, tilføjer han.

USA's afgående præsident, Donald Trump, har i ugevis forsinket overgangsprocessen, der går forud for indsættelsen af Joe Biden som ny præsident den 20. januar.

Donald Trump har hidtil nægtet at anerkende nederlaget til sin demokratiske rival og har i den forbindelse afvist at lade Joe Bidens stab mødes med nøglefigurer i Det Hvide Hus som led i overgangsprocessen.

Anthony Fauci har været den mest profilerede ekspert i en taskforce i Det Hvide Hus, der arbejder med bekæmpelse af coronakrisen.

Han er således blevet et særdeles velkendt ansigt på amerikansk tv, hvor han ofte bliver bedt om at give sit bud på, hvordan regeringen bør bekæmpe pandemien.

Det har resulteret i kold luft mellem Fauci og præsident Trump, der har valgt sin egen strategi og ignoreret Anthony Faucis anbefalinger.

I interviewet med CBS News siger Anthony Fauci, at han ville ønske, at han havde haft mulighed for at mødes med Joe Bidens stab tidligere.

Han understreger, at en gnidningsfri overgangsperiode er vigtig, hvis den kommende administration skal være klar til at gribe tøjlerne 20. januar.

- Jeg har tjent seks administrationer, og jeg har været igennem fem overgangsperioder, og jeg ved, at overgangsprocesser er meget vigtige, hvis man vil have en god overdragelse af ansvaret, siger han.

