Fauci opfordrer amerikanerne til at droppe Super Bowl-fester

Præsident Bidens toprådgiver for covid-19 advarer amerikanerne mod at samles til søndagens finale i NFL.

Amerikanerne bør droppe de sædvanlige fester og sammenkomster i forbindelse med søndagens finalekamp i NFL, Super Bowl, fordi coronavirusset kan blive en uvelkommen gæst, når mange personer er samlet.

Det siger Anthony Fauci, der er ekspert i smitsomme sygdomme og den øverste medicinske covid-19-rådgiver for USA's præsident, Joe Biden.

Den årlige Super Bowl er for millioner af amerikanere en festdag, hvor mange samles i adskillige timer for at se kampen.

- Uanset hvor sjovt det er at samles til et stort Super Bowl-party, så er tiden ikke inde til at gøre det, siger Fauci i tv-programmet NBC Today.

Omkring 450.000 mennesker i USA er døde af coronavirusset. I 2020 begyndte de første større restriktioner og nedlukninger cirka seks uger efter årets Super Bowl.

Dette års finale i verdens bedste liga for amerikansk fodbold står mellem Tampa Bay Buccaneers og det forsvarende mesterhold fra Kansas City Chiefs. Kampen spilles på Buccaneers' hjemmebane i Tampa i Florida.

- Se kampen og nyd den, men gør det sammen med din familie eller personer fra din husstand, siger Fauci.

/ritzau/AFP