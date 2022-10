FBI: 42-årig ville bortføre Pelosi og smadre hendes knæskaller

Den mand, der brød ind i Nancy Pelosis hus, har sagt til FBI, at hun er ansvarlig for sit partis "løgne".

Den 42-årige mand, der anklages for at have angrebet Paul Pelosi - som er gift med formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi - er blevet sigtet for overfald og forsøg på bortførelse.

Det meddeler det amerikanske justitsministerium mandag.

Den 42-årige mand brød ind i parrets hus i Californien natten til fredag.

Justitsministeriet oplyser, at manden havde tape, reb og andre materialer med sig. Det kunne tyde på, at han havde tænkt sig at binde Nancy Pelosi.

Det fremgår af retsdokumenter fra det amerikanske forbundspoliti, FBI, at den 42-årige har fortalt politiet, at han ville tage Nancy Pelosi som gidsel og "smadre hendes knæskaller".

Det skriver nyhedsbureauet AFP og netmediet Huffpost.

Den formodede gerningsmand har fortalt FBI, at han betragter Nancy Pelosi som ansvarlig for de "løgne", hendes Demokratiske Parti har udbredt.

Toppolitikeren var dog ikke hjemme, da den 42-årige trængte ind i hendes hus i San Francisco. Det var hendes mand, Paul Pelosi, derimod. Han formåede at ringe til politiet, inden han blev angrebet med en hammer.

Et par betjente ankom og bevidnede selve angrebet, hvorpå de anholdt den 42-årige, har politichefen i San Francisco tidligere oplyst.

Paul Pelosi blev slået bevidstløs og har siden været indlagt på et hospital, hvor han er blevet opereret for kraniebrud.

Den 42-årige mand, der er anholdt for Pelosi-angrebet, har ifølge NBC News og nyhedsbureauet AP skrevet ekstreme og konspiratoriske opslag online.

Nogle opslag havde også referencer til konspirationsbevægelsen Qanon.

/ritzau/Reuters