FBI anholder 21-årig for at planlægge angreb på Det Hvide Hus

En mand er sigtet for at ville sprænge sig adgang til Det Hvide Hus og angribe de ansatte med skydevåben.

En 21-årig mand er anholdt for at planlægge et angreb på Det Hvide Hus i USA. Det oplyser FBI ifølge nyhedsbureauet AP.

Manden er onsdag blevet anholdt i delstaten Georgia. Han anklages for at have planlagt et attentat mod Det Hvide Hus. Ifølge politiet ville han sælge sin bil for at få penge til skydevåben og eksplosiver.

En FBI-agent havde vist interesse for at købe bilen, og da de to mødtes, blev den 21-årige anholdt.

Ifølge statsanklager Byung Pak havde den 21-årige detaljeret planlagt angrebet. Han ville sprænge sig adgang til bygningen med en antitank raket, hvorefter han ville storme bygningen med skydevåben og håndgranater.

- Hans hensigt var angiveligt at angribe Det Hvide Hus og andre mulige mål i Washington D.C. ved at bruge eksplosiver, siger Byung Pak ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Truslen mod Det Hvide Hus er med anholdelsen neutraliseret, lyder det videre fra statsanklageren. Vurderingen er, at den 21-årige ikke havde nogle medsammensvorne.

Det er ifølge Reuters fortsat uvist, hvorvidt den mistænkte har en advokat, som kan svare på anklagerne.

FBI har haft den 21-årige i sigtekornet siden marts 2018, hvor myndighederne modtog en anmeldelse om, at han var blevet "radikaliseret".

Siden da har FBI-agenter under dække fået ud af den mistænkte, at han ønskede at blive en "martyr". Derudover gav han udtryk for, at han mente, at "jihad er den største gerning i islam".

Han havde angiveligt planlagt, at angrebet skulle udføres omkring den 17. januar.

/ritzau/