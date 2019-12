FBI anholder tre mænd for kryptosvindel for 722 millioner

Tre mænd i USA mistænkes for svindel for 722 millioner dollar i kryptovaluta i et højteknologisk pyramidespil.

Tre mænd er blevet anholdt i USA i en sag om svindel for 722 millioner dollar i kryptovaluta. Ifølge myndighederne har de tre mænd snydt tusindvis af ofre i perioden fra april 2014 til december 2019.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium tirsdag.

En 37-årig mand fra Lafayette, Colorado, en 38-årig mand fra Arvada, Colorado, og en 49-årig mand fra Camarillo, Californien, er anklaget for at have tilbudt og solgt uregistrerede værdipapirer.

De to yngste mænd er også tiltalt for at have begået bedrageri med elektroniske overførsler.

Statsadvokat Craig Carpenito beskriver den påståede svindel som et "moderne, højteknologisk pyramidespil", der beløber sig til 722 millioner dollar.

Det svarer til over 5,2 milliarder kroner.

To andre mistænkte i sagen er fortsat på fri fod.

- De, der er blevet anholdt i dag, anklages for at anvende komplicerede taktikker for at lokke tusindvis af ofre med løfter om store afkast på deres investeringer i bitcoin-svindel, siger Paul Delacourt fra det føderale politi (FBI) i Los Angeles.

- De tiltalte tjente angiveligt hundredvis af millioner af dollar ved at fortsætte med at rekruttere nye investorer over flere år, mens de ødslede ofrenes penge væk.

De anklagede drev BitClub Network, der leverede falske og vildledende tal i bytte for penge, oplyser Paul Delacourt.

Retsdokumenter viser, at den 37-årige mand, der er sigtet i sagen, har omtalt investorer som "uintelligente". Han skulle også have sagt, at han havde "bygget hele forretningsmodellen op om idioter".

Strafferammen for de tre mænd er op til 20 års fængsel og en bøde på op til 250.000 dollar.

/ritzau/dpa