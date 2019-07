FBI-direktør: Rusland vil blande sig i amerikansk valg igen

Rusland er trods sanktioner fra USA fast besluttet på at blande sig i amerikanske valg, siger FBI-direktør.

FBI's direktør, Christopher Wray, advarede under en høring i Senatets retsudvalg tirsdag om, at Rusland stålsat vil forsøge at blande sig i amerikanske valg i fremtiden.

Det på trods af de sanktioner og forholdsregler, som USA har taget for at undgå russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2020.

- Russerne er fast besluttede på at forsøge at blande sig i vores valg, sagde Wray.

FBI-direktøren deltog i en høring, en dag før den særlige efterforsker Robert Mueller skal deltage i to offentlige høringer i den amerikanske Kongres.

Mueller skal onsdag vidne om Rusland-undersøgelsen. Han optræder i både rets- og efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Her skal Mueller forklare konklusionerne i Rusland-rapporten. Heraf fremgår, at der var adskillige og systematiske bestræbelser fra Ruslands side på at påvirke den amerikanske valgkamp i 2016.

/ritzau/Reuters