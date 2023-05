FBI-filer afslører planer om attentat på dronning Elizabeth

Den britiske dronning Elizabeth, der døde sidste år, var i fare for at blive udsat for et attentat, da hun i 1983 var på besøg i USA.

Det viser filer, som det amerikanske forbundspoliti, FBI, har offentliggjort.

Filerne har hidtil ikke været offentligt tilgængelige. Det er de nu blevet i kølvandet på dronning Elizabeths død i september 2022.

Det fremgår, at FBI, der beskyttede dronningen under besøg i USA, var bekymrede over trusler, der blev fremsat til en politibetjent.

En mand skal have sagt til betjenten, at han ville have hævn for sin datter, der "var blevet dræbt i Nordirland af en gummikugle".

Nordirland var i 1980'erne præget af en stor konflikt - kendt som "The Troubles" - mellem protestanter og katolikker.

Truslen mod dronning Elizabeth blev fremsat den 4. februar 1983. Det var en måned før, at dronningen og hendes mand, prins Philip, skulle på besøg.

Angiveligt skal San Franciscos verdenskendte røde bro, Golden Gate Bridge, og nationalparken Yosemite have været en del af planerne.

Det fremgår af et af de offentliggjorte dokumenter.

- Han ville prøve at skade dronning Elizabeth ved at kaste noget ned fra Golden Gate Bridge på kongeskibet, når det sejlede forbi, eller forsøge at dræbe dronning Elizabeth under et besøg i Yosemite, lyder det.

/ritzau/