FBI frigiver dokument om angreb i 2001 efter ordre fra Biden

Få timer efter mindehøjtidelighederne på 20-årsdagen for terrorangreb i USA 11. september har det amerikanske forbundspoliti, FBI, frigivet hidtil hemmeligt stemplede dokumenter knyttet til efterforskningen.

Det skriver det amerikanske medie CNN natten til søndag dansk tid.

USA's præsident, Joe Biden, meddelte i forrige uge, at hemmelige efterforskningsdokumenter skulle nedgraderes og offentliggøres.

Det skete efter pres fra pårørende til ofre for angrebet i 2001, som mistænker Saudi-Arabiens regering for at have bistået de i alt 19 personer, som kaprede fire passagerfly.

To af flyene blev styret ind i World Trade Center-komplekset i New York City, mens et tredje fly ramte Pentagon-bygningen i Washington D.C. Det fjerde fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania, efter at passagerer angreb kaprerne.

Joe Biden udstedte sin ordre, efter at over 1600 pårørende til de næsten 3000 uskyldige ofre for angrebene i et fælles brev havde bedt ham ikke at deltage i lørdagens mindehøjtideligheder, med mindre han sørgede for, at der blev frigivet dokumenter.

Biden deltog sammen med sin hustru, Jill, lørdag i mindehøjtideligheder i New York, Pennsylvania og Washington D.C.

De kommende seks måneder ventes FBI løbende at fortsætte offentliggørelserne.

Dokumentet frigivet lørdag er på 16 sider, og flere steder er tekststykker streget ud.

Papirerne omhandler et interview fra 2015 med en person, som søgte om amerikansk statsborgerskab og flere år tidligere havde haft kontakt med saudiarabiske statsborgere, som ifølge FBI gav "betydelig logistisk støtte" til flykaprerne.

Dokumentet indeholder ingen beviser på, at Saudi-Arabien skulle være medskyldig i angrebene.

15 af gerningsmændene var saudiarabere. De fire øvrige kom også fra lande i Mellemøsten.

Leon Panetta, der tidligere har været amerikansk forsvarsminister og direktør for efterretningstjenesten CIA tvivler på, at ofrenes familier vil opnå "tilfredsstillende svar" om Saudi-Arabiens rolle.

- Men samtidig mener jeg, at det er vigtigt at frigive de informationer, så vi har en bedre fornemmelse af, hvem der indtog hvilke roller i tragedien, sagde Panetta lørdag til CNN.

/ritzau/