FBI: Milits diskuterede også at bortføre Virginias guvernør

Sidste uge blev en gruppe mænd anholdt under mistanke for at ville kidnappe Michigans guvernør.

Det var ikke kun Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, som en gruppe mænd, der nu er anholdt, ville bortføre.

Det blev også diskuteret, om guvernøren i Virginia, Ralph Northam, der også repræsenterer Demokraterne, skulle bortføres.

Det er tirsdag kommet frem under en retshøring, hvor det skal afgøres, om de anklagede kan blive løsladt mod kaution.

Det skriver Washington Post.

Her har FBI-agenten Richard Trask kunnet fortælle om samtalen. Den fandt sted mellem nogle af de mistænkte for et par måneder siden i Ohio.

Seks mænd er sigtet i sagen mod Whitmer, mens syv andre er anholdt på begrundet mistanke.

Af de 13 mænd sættes seks i forbindelse med en stærk højreorienteret militsgruppe. Den hedder Wolverine Watchmen.

