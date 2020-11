FBI undersøger fupopkald der vil holde folk fra stemmeboks

Amerikansk politi har fået meldinger om falske opkald, der forsøger at afholde folk fra at stemme.

FBI, det amerikanske forbundspoliti, undersøger meldinger om en række fupopkald. Opkaldene skal være rettet mod borgere, der angiveligt bliver opfordret til at afstå fra at stemme ved præsidentvalget.

Telefonopkaldene kaldes på amerikansk robocalls. Det er en højtstående embedsmand i det amerikanske indenrigsministerium, der kommer med meldingen.

Der er meldinger om fupkald i flere afgørende stater som Florida og Iowa, hvor der er henholdsvis 29 og 6 valgmænd på spil.

Flere af fupopkaldene ligner hinanden. I Michigan har myndigheder fået meldinger om opkald med en lidt anderledes besked. Her rådes vælgere til først at stemme onsdag. Til den tid er valgstederne lukket.

Det vides dog ikke, om opkaldene i Michigan er relateret til de opkald, der har opfordret folk til helt at blive hjemme. De opkald skal være forekommet i blandt andet Florida.

I delstaten New York har justitsminister Letitia James igangsat en efterforskning af opkaldene. Hun kalder på sin hjemmeside fupopkaldene "forstyrrende og forkerte".

- Endvidere er det ulovligt, og det vil ikke blive tolereret. Enhver vælger skal kunne bruge sin ret til at stemme uden at blive chikaneret, intimideret eller tvunget til noget.

Amerikanske myndigheder har stort fokus på at undgå svindel eller hacking ved tirsdagens valg.

Der skulle dog ifølge indenrigsministeriet ikke være yderligere tegn på problemer af den karakter.

Det amerikanske valg er tirsdag i fuld gang. Over 100 millioner amerikanere havde tidligt tirsdag brevstemt eller stemt på forhånd. Det oplyser US Elections Project, der er tilknyttet University of Florida.

Det peger i retning af en rekordhøj vælgerdeltagelse.

/ritzau/Reuters