Fejl i sensor var skyld i mislykket russiske rummission

Russisk kosmonaut og amerikansk astronaut havde kurs mod rumstation, da de måtte nødlande 11. oktober.

En mislykket russisk opsendelse af en Soyuz-raket den 11. oktober skyldtes fejl i en sensor. Det skriver flere russiske nyhedsbureauer onsdag.

Den russiske kosmonaut Aleksej Ovtjinin og den amerikanske astronaut Nick Hague havde kurs mod Den Internationale Rumstation (ISS), da de måtte foretage en nødlanding.

I en sikkerhedskapsel skød astronauterne sig ud af deres fartøj og svævede mod jorden. Astronauten og kosmonauten landede i god behold 20 kilometer øst fra det sted, hvor de blev sendt op.

En embedsmand fra det russiske rumfartsagentur Roscosmos siger til russiske nyhedsbureauer, at det var en teknisk fejl i en sensor, som var årsag til, at missionen gik galt.

Rusland vil til foråret forsøge at sende to astronauter - eller kosmonauter som de kaldes i russisk regi - til ISS. Det sagde chefen for Roscosmos, Dimitrij Rogosin, kort efter den mislykkede mission.

Kort efter opsendelsen fra Kasakhstan gik noget med støtteraketterne galt. Roscosmos oplyste først, at fejlen skyldes en kollision mellem første og andet trin af støtteraketter.

Ingen af de to astronauter kom noget til.

Der er planlagt en ubemandet opsendelse af forsyninger til rumstationen.

En særlig efterforskningskomité er blevet nedsat til at undersøge Bajkonur-kosmodromen i Kasakhstan, hvor raketopsendelsen fandt sted.

Den russiske rumfartsindustri har været ramt af en række problemer i de seneste år - blandt andet tab af en række satellitter og et lastrumfartøj.

